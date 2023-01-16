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Пьяного дебошира сняли с авиарейса «Нижневартовск – Москва»

Уроженца Башкортостана сняли с рейса в аэропорту Нижневартовска

Пьяного дебошира сняли с авиарейса «Нижневартовск – Москва»
Фото: unsplash.com

Накануне в аэропорту Нижневартовска задержали пьяного пассажира, который устроил дебош при посадке в самолет. Нарушителем порядка оказался 46-летний уроженец Башкортостана, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В Линейный пункт полиции в аэропорту города Нижневартовска от представителя авиакомпании поступило сообщение, что к самолету, готовящемуся к взлету, сообщением «Нижневартовск – Москва» требуется наряд полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские установили официально нигде не трудоустроенного уроженца Республики Башкортостан», – передали в ведомстве.

Отметим, что при посадке на борт самолета мужчина не ориентировался в пространстве. На него составили протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей «Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».


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Сегодня в 16:07, просмотров: 135, комментариев: 0
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