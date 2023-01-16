Уроженца Башкортостана сняли с рейса в аэропорту Нижневартовска

Накануне в аэропорту Нижневартовска задержали пьяного пассажира, который устроил дебош при посадке в самолет. Нарушителем порядка оказался 46-летний уроженец Башкортостана, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В Линейный пункт полиции в аэропорту города Нижневартовска от представителя авиакомпании поступило сообщение, что к самолету, готовящемуся к взлету, сообщением «Нижневартовск – Москва» требуется наряд полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские установили официально нигде не трудоустроенного уроженца Республики Башкортостан», – передали в ведомстве.

Отметим, что при посадке на борт самолета мужчина не ориентировался в пространстве. На него составили протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей «Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».