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Вартовчанам рассказали, где набрать крещенской воды 19 января

Жителям Нижневартовска рассказали, где набрать крещенской воды 19 января

Вартовчанам рассказали, где набрать крещенской воды 19 января
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В городах ХМАО продолжается подготовка к Крещению. Жителям Нижневартовска рассказали, где набрать крещенской воды 19 января. Сделать это можно будет в шести точках:

  • в здании храма Рождества Христова, расположенного по адресу: улица 60 лет Октября, 68 (с 11 до 22 часов);
  • на территории храма в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 21 (с 10 до 21 часа);
  • на территории храма святителя Николая Чудотворца в поселке Солнечном (с 8 до 22 часов);
  • на территории храма Блаженной Матроны Московской, расположенного по адресу: улица Чапаева, 44 (с 11 до 20 часов);
  • на территории храма благоверного князя Александра Невского, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 1 (с 10 до 19 часов);
  • на территории храма Рождества Иоанна Предтечи, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 44 (с 10 до 21 часа).

На набережную в район купелей приедут автобусы, в которых можно будет согреться. Также желающим предложат горячий чай.

Ранее сообщалось, что в день Крещения в Сургуте запустят специальный общественный транспорт до купели. Автобус будет ездить по маршруту от храма Преображения Господня на Мелик-Карамова до купели на Югорском тракте.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 126, комментариев: 0
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