На 51% снизился уровень заболеваемости ОРВИ в Нижневартовске

В Нижневартовске в период со 2 по 8 января уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 51,2%. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Зарегистрировано 1684 случая ОРВИ (в том числе 1255 случаев среди детей в возрасте до 17 лет). За этот же период врачи выявили 11 случаев гриппа (взрослых – 6, детей – 5) и 4 случая коронавирусной инфекции», - уточнили в пресс-службе.

За дни новогодних каникул врачи детской городской поликлиники выполнили 1226 вызовов. Во взрослых поликлиниках медпомощь получили более 5 тысяч вартовчан. На приемы врачей-терапевтов участковых обратились почти 2400 человек.