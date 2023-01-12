Антирейтинг управляющих компаний составят в Нижневартовске

В Нижневартовске составят антирейтинг управляющих компаний. Принять участие в опросе приглашают жителей города. Он продлится с 10 января по 12 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«После автоматического подведения итогов опроса будет сформирован рейтинг управляющих организаций, показывающий удовлетворенность жителей города работой той или иной управляющей организации», - говорится в сообщении.

Результаты опроса, по мнению властей, смогут помочь вартовчанам в выборе управляющей компании для управлениях их домом.