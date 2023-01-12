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Вартовчан попросили назвать худшие управляющие компании города

Антирейтинг управляющих компаний составят в Нижневартовске

Вартовчан попросили назвать худшие управляющие компании города
Фото: pixabay

В Нижневартовске составят антирейтинг управляющих компаний. Принять участие в опросе приглашают жителей города. Он продлится с 10 января по 12 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«После автоматического подведения итогов опроса будет сформирован рейтинг управляющих организаций, показывающий удовлетворенность жителей города работой той или иной управляющей организации», - говорится в сообщении.

Результаты опроса, по мнению властей, смогут помочь вартовчанам в выборе управляющей компании для управлениях их домом.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 113, комментариев: 0
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