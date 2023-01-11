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В Нижневартовске из-за холода и тумана перенесли вылет самолет

Вылет самолета из Нижневартовска в Ижевск перенесли из-за холода и тумана

В Нижневартовске из-за холода и тумана перенесли вылет самолет
Фото: pixabay

В Нижневартовске по метеоусловиям перенесли вылет рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Ижевск. Самолет должен быть отправиться в столицу Удмуртской Республики в 9:30 минут, однако погода внесла свои коррективы. Теперь вылет рейса запланирован на 18 часов, сообщает телеграм-канал мэрии Нижневартовска.

«Пассажиров рейса RT-9775 в Ижевск пригласили пройти в гостиницу аэропорта на привокзальной площади», - сообщили в аэропорту Нижневартовска.

Также в Нижневартовске из-за холодов отменили часть автобусных рейсов. Жителям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности, а также отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте в целях безопасности.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 41, комментариев: 0
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