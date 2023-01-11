Пассажирские перевозки из Нижневартовска частично отменили

Из-за сильных морозов в Нижневартовске частично отменили несколько рейсов. Отметим, что сейчас в городе -42 градусов. Жители могут обратиться в кассу автовокзала, чтобы уточнить актуальное расписание, сообщили в пресс-службе администрации.

«На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района», – сообщили в ведомстве.

Решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий на основании климатических условий.