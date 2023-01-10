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Машина скорой помощи загорелась в Нижневартовске

При возгорании автомобиля скорой помощи в Нижневартовске никто не пострадал

Машина скорой помощи загорелась в Нижневартовске
Фото: pixabay.com

В ночь на 10 января в Нижневартовске произошло возгорание автомобиля скорой помощи. Причину пожара пока что устанавливают. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Югре.

«В 23:51 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева. По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем. Ликвидация открытого горения в 00:05. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ранее в Когалыме случился крупный пожар в общежитии АО «Нефтеавтоматика».


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Сегодня в 10:17, просмотров: 122, комментариев: 0
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