При возгорании автомобиля скорой помощи в Нижневартовске никто не пострадал

В ночь на 10 января в Нижневартовске произошло возгорание автомобиля скорой помощи. Причину пожара пока что устанавливают. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Югре.

«В 23:51 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева. По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем. Ликвидация открытого горения в 00:05. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ранее в Когалыме случился крупный пожар в общежитии АО «Нефтеавтоматика».