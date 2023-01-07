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Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре

Дизайнер Артемий Лебедев высказался о скандальных новогодних городках в ХМАО

Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре
Фото: vk.com/nv86_crab

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в югорских городах. Больше всего внимания дизайнер уделил новогодних скульптурам в Нижневартовске и Мегионе, а также похвалил уволенного ответственного за строительства новогоднего городка в Нижневартовске. Об этом блогер рассказал в своем шоу YouTube-канале.

«Так у нас борются с творческим самовыражением чиновников. А ведь вполне может быть, что этот человек, который отвечал за благоустройство, в душе настоящий поэт», – сказал дизайнер.

Артемий Лебедев также отметил, что снежного зайца «какой-то пьяный, упоротый дворник вырубил топором». Блогер упомянул и другие фигуры зайцев в Мегионе, напоминавшие местным жителям фаллические символы.


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07 января в 12:16, просмотров: 1262, комментариев: 0
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