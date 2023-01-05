Девушка едва не выпала из окна многоэтажного дома в Нижневартовске

В Нижневартовске из окна многоэтажного дома едва не выпала девушка. Инцидент запечатлела на видео соседка и опубликовала ролик в группе «Привет, сейчас Нижневартовск» в ВК.

«Кто тебя там держит? Вы издеваетесь? Заберите ее обратно!», - прокомментировала видео соседка.

О случившемся она сообщила в полицию. В ходе проверки полицейские установили, что девушка находилась дома одна.

«Поступил звонок в диспетчерскую от соседей. Когда полиция приехала, женщина была в квартире одна, но была не в себе. Ее отвезли в ПНД», - рассказали в полиции Ura.ru и добавили, что криминала в истории нет.