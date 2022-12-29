Глава Нижневартовска подписал постановление о сносе пострадавшего от взрыва дома

Дом на Мира, 6А в Нижневартовске, частично разрушившийся после взрыва бытового газа, официально признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко, пишет телеграм-канал N1.

Согласно документу, администрация должна переселить всех жильцов дома в срок до 31 декабря следующего года.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на ул.Мира, 6А в Нижневартовске произошел 4 декабря. Здание частично разрушилось, погибли 10 человек. Эксперты признали строение подлежащим сносу.