Следователи раскрыли совершенное в 2006 году убийство в клубе Нижневартовска

В Нижневартовске завершилось расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 2006 году. Перед судом предстанет 38-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Убийство произошло ночью 21 декабря 2006 года в клубе «Мираж», расположенном в доме № 43 по ул. Мира. По версии следствия, обвиняемый поссорился с 18-летним юношей и нанес ему множественные удары колюще-режущим предметом в область шеи, груди и других частей тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

«После совершения преступления обвиняемый скрылся и длительное время проживал, пользуясь просроченными документами, официально не трудоустраивался, в медицинские учреждения не обращался», - отметили в пресс-службе ведомства.

Найти злоумышленника удалось лишь в 2022 году. В один из дней февраля он обратился в миграционную службу для замены паспорта, который должен был поменять в 20-летнем возрасте. 15 февраля обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в основу доказательственной базы легли результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий, более 100 протоколов допросов и иных следственных действий.