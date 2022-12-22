16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5256   EUR  75,0914  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

В ХМАО на продавца завели уголовное дело за продажу пива подростку

Продавец из ХМАО стала фигурантом уголовного дела за продажу алкоголя подросткам

В ХМАО на продавца завели уголовное дело за продажу пива подростку
Фото: pixabay

В Нижневартовске полицейские возбудили уголовное дело против сотрудницы торгового павильона, которая продала накануне спиртное 16-летнему подростку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

«Женщина 1980 года рождения, не удостоверившись в возрасте покупателя, реализовала 2 банки пива несовершеннолетнему. Как выяснили правоохранители, в прошлом году правонарушительница уже была привлечена за аналогичное нарушение и решением Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ приговорена к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей», - рассказали подробности в ведомстве.

Поскольку продавца повторно поймали на продаже спиртного подросткам, против нее завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание, начиная от штрафа и заканчивая исправительными работами на срок до одного года или ограничением заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:46, просмотров: 89, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 1176
  2. ​Холодная и горячая тема: коммунальные ЧП зимой. Алла Вавилина // ONLINE 1038
  3. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 891
  4. ​Маршрут на Барсову гору. Елена Игнатьевская // ONLINE 859
  5. ​Завод «Москвич» назвал цену нового городского кроссовера 817
  6. ​Рынок вторичной недвижимости Сургута: итоги года 799
  7. ​Умные датчики МТС повысят безопасность жителей Радужного 728
  8. ​Энергетики Нижневартовска отключают незаконных потребителей от сетей 646
  9. Югорчане переплатили за отопление свыше 600 тысяч рублей 646
  10. Дело о водителе из Сургута, сломавшего нос ребенку за брошенный снежок, направилось в суд 378
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2886
  2. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1960
  3. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1866
  4. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1759
  5. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1733
  6. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1679
  7. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 1613
  8. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 1603
  9. ​Публичные слушания показали – сургутянам наш город небезразличен. Хотелось бы то же сказать про чиновников 1562
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 декабря? // АФИША 1511
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5864
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5288
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5256
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5070
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 5054
  6. OBI уйдет из Сургута, но позже 4692
  7. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4054
  8. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3509
  9. ​Дисней уйдет из России окончательно 3431
  10. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3119

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика