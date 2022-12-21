В Нижневартовске построят новую дорогу к строящейся школе

В Нижневартовске приступили к подготовке строительства новой дороги на восточном проезде между улицами Героев Самотлора и Фармана Салманова. Решение о возведение дороги принято с учетом пожеланий жителей района и строящейся школы на 1125 мест. Об этом сообщили в администрации города.

«В новых микрорайонах транспортная доступность становится еще комфортнее. Построенные недавно улицы – Нововартовская, Московкина, а в следующем году и дорога на Восточном проезде – призваны значительно разгрузить улицу Ханты-Мансийскую. С вводом этого отрезка дороги для жителей откроются удобные заезды в микрорайоны», – отметили в мэрии Нижневартовска.

Отметим, что подрядчик уже приступил к земляным работам с использованием необходимой техники. Окончание строительство новой дороги запланировано в 2023 году.