Часть школьников из Нижневартовска перейдут на дистант по итогам мониторинга заболеваемости

Департамент образования администрации Нижневартовска проведет мониторинг уровня заболеваемости в образовательных учреждениях и определит, какие классы и школы будут переведены на дистант. Об этом сообщили на официальной странице мэрии города в соцсети «ВКонтакте».

«Информация о разобщаемых классах и школах через родительские группы будет доведена до родителей (законных представителей) до 15 часов 20 декабря 2022 года. Добавим, 19 декабря территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе было издано постановление, в соответствии с которым руководителям образовательных организаций с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой предписано обеспечить с 21 по 30 декабря 2022 года реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в публикации.

Отметим, что ранее часть школ и детсадов Югры закрыли на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.