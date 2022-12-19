В Нижневартовске выписали из больницы школьников, устроивших поножовщину

Из Нижневартовской окружной клинической детской больницы выписали двух восьмиклассников, участвовавших в поножовщине в местной школе №21. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на медучреждение Нижневартовска.

«Пациенты выписаны, оба не нуждаются в стационарном наблюдении. Если потребуются дальнейшее амбулаторное лечение, его можно будет провести на базе поликлиники», — рассказали журналисту информационного агентства в больнице.

Отметим, что из-за возникшей поножовщины между восьмиклассниками были уволены классный руководитель учеников и директор школы.