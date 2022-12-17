16+
Логотип Сиапресс
USD  64,6078   EUR  68,7798  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить

Дом в Нижневартовске, пострадавший от взрыва газа, подлежит сносу

Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить
Фото: t.me/dmitry_koshchenko

Пятиэтажный жилой дом на ул.Мира, 6А в Нижневартовске, где 4 декабря произошел взрыв бытового газа и погибли 10 человек, подлежит сносу. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Дмитрий Кощенко.

«Прямо сейчас проходит встреча с жильцами дома, где 4 декабря произошло частичное обрушение межпанельных перекрытий. Главная тема - экспертиза. Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома на ул. Мира, 6а, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря», - написал Кощенко.

Он добавил, что заявления на получение жилых помещений маневренного фонда поступили от 34 семей. Из них ключи от квартир для временного проживания получили 28 семей.

Мэр Нижневартовска также уточнил, что в разрушенном от взрыва доме было 13 «ипотечных» квартир. Власти ведут индивидуальную работу с жильцами, банками и страховыми компаниями. Подано 12 заявлений в страховые компании и 3 заявления на реструктуризацию ипотечных кредитов, еще двое жильцов планируют обратиться в ближайшее время.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:53, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 976
  2. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 686
  3. Депутаты Думы Сургута планируют и дальше контролировать очистку снега в городе 653
  4. Проектирование нового здания для театра «Петрушка» в Сургуте вновь откладывается 650
  5. В двух районах Югры открыли новые автозимники 635
  6. В Сургуте осудят за взятки экс-директора транспортного предприятия 629
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 декабря? // АФИША 621
  8. ​Житель Нефтеюганска набрал кредитов и почти миллион перевел мошенникам 600
  9. В Сургуте повредился водопровод – проезжую часть на улице Киртбая подтопило 589
  10. ​Тюменские предприниматели побывали с бизнес-миссией в Армении 549
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 4235
  2. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2748
  3. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2463
  4. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2420
  5. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2342
  6. Родителям погибших во время пожара детей из Белого Яра помогут с организацией похорон 2071
  7. ​С экс-врача сургутской травмы взыскали взятки 1926
  8. Администрация Нижневартовска помогает жителям обрушившегося дома вывозить вещи из квартир 1903
  9. ​Российская практика: не обустроив существующие микрорайоны, власти осваивают новые 1869
  10. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1859
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5763
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5507
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4909
  4. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4865
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4764
  6. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4693
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4693
  8. ​Не прелесть ли? 4310
  9. OBI уйдет из Сургута, но позже 4235
  10. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3725

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика