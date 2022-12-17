Дом в Нижневартовске, пострадавший от взрыва газа, подлежит сносу

Пятиэтажный жилой дом на ул.Мира, 6А в Нижневартовске, где 4 декабря произошел взрыв бытового газа и погибли 10 человек, подлежит сносу. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Дмитрий Кощенко.

«Прямо сейчас проходит встреча с жильцами дома, где 4 декабря произошло частичное обрушение межпанельных перекрытий. Главная тема - экспертиза. Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома на ул. Мира, 6а, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря», - написал Кощенко.

Он добавил, что заявления на получение жилых помещений маневренного фонда поступили от 34 семей. Из них ключи от квартир для временного проживания получили 28 семей.

Мэр Нижневартовска также уточнил, что в разрушенном от взрыва доме было 13 «ипотечных» квартир. Власти ведут индивидуальную работу с жильцами, банками и страховыми компаниями. Подано 12 заявлений в страховые компании и 3 заявления на реструктуризацию ипотечных кредитов, еще двое жильцов планируют обратиться в ближайшее время.