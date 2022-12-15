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Полицейский уберег вартовчанина от потери денег

Полицейский спас молодого вартовчанина от мошенников

Полицейский уберег вартовчанина от потери денег
Фото: pixabay

В Нижневартовске полицейский спас молодого мужчину от мошенников. Как выяснилось в ходе проверки, 23-летнему горожанину поступил звонок от якобы сотрудницы Центрального банка России и представителя Следственного Комитета РФ.

Звонившие убедили молодого человека, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, и рекомендовали ему оформить «зеркальный кредит», а деньги перевести на безопасный счет. Следуя инструкциям аферистов, вартовчанин снял необходимую сумму в банкомате и начал переводить деньги через уличный терминал на указанные ими счета.

В это время мимо югорчанина проходил сотрудник ППС. Он заметил, что молодой человек разговаривает с кем-то по телефону и зачисляет деньги на разные номера.

«Прислушиваясь к беседе, полицейский понял, что молодой человек выполняет чьи-то требования и попросил его включить громкую связь. Когда аферисты узнали, что разговор идет в присутствии полицейского, начали еще более настойчиво требовать завершить банковскую операцию. Однако сотрудник полиции четко выстроил беседу с мошенником, который в результате прекратил разговор», - рассказали в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Благодаря полицейскому вартовчанин сумел сохранить часть «кредитных» средств.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 83, комментариев: 0
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