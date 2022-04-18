В четыре этапа построят улицу Нововартовскую в Нижневартовске

В Нижневартовске в этом году продолжится строительство дороги на улице Нововартовской. Общая протяженность магистрали, которая продлится до улицы Летней, – 3,3 км. Строительные работы проходят в четыре этапа. Первый отрезок протяженностью 609 метров сдали в прошлом году. В скором времени начнется возведение второго участка протяженностью 519 метров, который уже на 90% подготовлен для строительства, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В предстоящие несколько месяцев дорожные работники подрядной организации должны обустроить непосредственно само дорожное полотно, выполнить укладку асфальта, построить тротуары, установить опоры уличного освещения и так далее», - говорится в сообщении.

На строительство второго участка из федерального, окружного и местного бюджетов выделено порядка 262 млн рублей. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен осенью.

По оценке властей города, ввод в эксплуатацию дороги по улице Нововартовской обеспечит возможность освоения новых территорий под жилищное строительство в восточном планировочном районе и возведения социальных объектов. Кроме того, это позволит частично разгрузить улицу Лопарева, связывающую старую часть с центром Нижневартовска.