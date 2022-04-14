Светофор появится на выезде с территории ТК «Городок» в Нижневартовске

В Нижневартовске на выезде с территории торгового комплекса «Городок» (пересечение улицы Мира и проспекта Победы) установят светофор. Такое решение принято из-за большого числа ДТП, ранее произошедших на указанной территории, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На пересечении улицы Мира и проспекта Победы в прошлом году выявлено место концентрации происшествий, связанных с неупорядоченным движением и конфликтным пересечением транспортных и пешеходных потоков при выезде с территории ТК «Городок». Там произошло три столкновения транспорта и два наезда на пешеходов, в которых пострадали пять человек и один погиб», - говорится в сообщении.

Для установки светофора нерегулируемый выезд с территории «Городка» 15 апреля будет перекрыт. На участке установят бетонные блоки. Мера носит временный характер.