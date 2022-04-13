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В Нижневартовске построят центр боевых искусств за 816 млн рублей

Центр боевых искусств в Нижневартовске построят по новым принципам

В Нижневартовске построят центр боевых искусств за 816 млн рублей
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовске в этом году начнется строительство центра боевых искусств. На его возведение предусмотрено 816 млн рублей. Сейчас идет прием заявок от претендентов, желающих участвовать в строительстве объект.

«До конца апреля будет заключен контракт, включающий проектирование данного учреждения, его строительство и полное оснащение необходимым оборудованием. Мы впервые будем заключать такой договор, когда объект будет сдаваться под ключ», - сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства Нижневартовска» Иван Силецкий в ходе заседания городского оперштаба.

Территория для спорткомплекса «Центр боевых искусств» находится на пересечении улиц Спортивной и Пермской. Создание объекта поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. Предполагается, что подрядчик завершит проектирование в первом квартале 2023 года, а строительство - в 2024 году.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 191, комментариев: 0

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