Экс-работник «Ростеха» арестован по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего советника гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура «Ростеха») Алексея Репкина. Он будет находиться в СИЗО до 7 июня, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Репкин, ранее служивший в Следственном комитете России, подозревается в том, что получил от бизнесменов 15 млн руб., два Cadillac, а также добился оплаты своих авиабилетов на 200 тыс. руб. под угрозой лишить предпринимателей выполнения госконтракта стоимостью почти 3 млрд руб. на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске.

Сообщается также, что против Александра Репкина возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По месту проживания Репкина прошли обыски, после чего ему предъявили обвинение.

События, которые описываются в материалах дела, затрагивают осень 2020 года и начало 2021 года. 47-летний Алексей Репкин, занимая пост эксперта-аналитика ГК «Ростех», узнал о подписании 31 августа 2020 года контракта на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для нужд нижневартовской центральной больницы и решил на этом заработать, пишет газета.

Само соглашение стоимостью 2,8 млрд руб. было заключено между дочкой «Ростеха» — концерном радиостроения «Вега» и ООО «Медком», которое выступало исполнителем соглашения. По версии следствия, Репкин заявил представителю фирмы-исполнителя, что может остановить исполнение заключенного соглашения. Чтобы этого избежать, он потребовал выплатить ему 15 млн руб. и передать в пользование выбранный им автомобиль.

Испугавшись угроз, говорится в деле, коммерсант согласился на все выдвинутые условия. Он передал Репкину требуемую сумму и экстренно взятый в лизинг автомобиль Cadillac. После этого обвиняемый потребовал еще один Cadillac. В январе 2021 года коммерсанты передали ему в пользование взятую также в лизинг иномарку. Кроме того, по данным следствия, Репкину оплатили авиабилеты и проживание в гостинице — всего на эти цели потрачено почти 212 тыс. руб.

«Затраты на обслуживание переданных машин следствие оценивает в 4,2 млн руб. Таким образом, общий ущерб по делу оценивается в сумму более 19,4 млн руб.», - отмечает издание.

Напомним, ранее арестовали директора филиала окружного Управления капитального строительства в Нижневартовске Александра Макарикова. Он обвиняется в получении нескольких взяток от представителей подрядчика, получившего госконтракт на поставку оборудования для строящейся в Нижневартовске больницы.