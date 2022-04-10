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Хирурги спасли вартовчанина от паралича руки и ноги

Жителю Нижневартовска, пережившему инсульт, провели операцию на сонной артерии

Хирурги спасли вартовчанина от паралича руки и ноги
Фото: pixabay.com

Нижневартовские хирурги спасли мужчину, у которого после инсульта отказали рука и нога. Сначала мужчина поступил в отделение с острым тромбозом артерий нижней конечности. Ему провели операцию, ногу удалось сохранить, однако на пятый день лечения у пациента диагностировали инсульт. Парализовало правые руку и ногу, нарушилась речь. Врачам пришлось принимать решение об экстренной операции на сонной артерии.

«Подобная операция — единственный способ лечения этой патологии и, конечно, важную роль играет время. Чем скорее провести операцию, тем наименее ощутимыми окажутся последствия инсульта. Конкретно в этом случае между инсультом и операцией прошло несколько часов, что позволило спасти пациента, потому что с большой вероятностью инсульт бы повторился, и пациент навсегда остался инвалидом или погиб», — рассказал врач-хирург Дмитрий Корнилов.

Операция прошла успешно. Речь и конечности пациента восстановились. Мужчина выписался, его здоровью ничего не угрожает.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 43, комментариев: 0

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