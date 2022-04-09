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Уголовное дело возбуждено из-за взрыва газа в Нижневартовске

Ожоги при взрыве газа в Нижневартовске получили 5 человек, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено из-за взрыва газа в Нижневартовске
СУ СКР по ХМАО

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси на канализационной насосной станции в Нижневартовске. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, 8 апреля 2022 года около 11 часов в помещении канализационной насосной станции № 1, расположенной в промышленной части Нижневартовска между улицами 2П-2 Юго-Западный промышленный узел и 60 лет Октября, во время работ по обслуживанию оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси», - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате происшествия, по данным СК, обрушилось перекрытие между этажами, повреждения получили иные конструкции станции. Кроме того, 5 работников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется версия о воспламенении паров газа. Расследование продолжается.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 46, комментариев: 0

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