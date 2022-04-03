На даче в Излучинске загорелся дом — погибли два человека

Трагедия в Излучинске: на одном из дачных участков СОТ «Энергетик Севера» произошел хлопок и загорелся дом — погибли два подростка.

Как передает Следственный отдел по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре, инцидент произошел сегодня около десяти утра: в причинах и обстоятельствах разберется следствие в рамках заведенного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Одна из версий — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В результате пожара пострадали также три человека — их доставили с травмами разных степеней тяжести.