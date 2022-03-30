В Нижневартовске осудили руководителя турфирмы, напавшего на представителя СМИ

Вартовчанина, который напал на журналиста окружного телеканала «Мегаполис», осудили. Злоумышленник должен выплатить крупный штраф и отбыть свое наказание в тюрьме.

«Приговором Нижневартовского городского суда, с учетом непогашенной судимости за ранее совершенное преступление против собственности, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 1 978 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в СУ СКР по Югре.

Напомним, что инцидент произошел 14 февраля 2020 года в туристическом агентстве «Навигатор» – руководитель фирмы был разозлен тем, что корреспондент снимает сюжет, поэтому схватил представителя СМИ за шею и сжал руку. После этого мужчина достал карту памяти из фотоаппарата и уничтожил ее.