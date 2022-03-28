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В Нижневартовске грузовик столкнулся с иномаркой: трое пострадали

Грузовик не уступил иномарке и спровоцировал ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске грузовик столкнулся с иномаркой: трое пострадали
Фото: ГАИ Югры

Ранним утром 26 марта в Нижневартовске КАМАЗ столкнулся с Хендаем. По предварительным данным, водитель грузовика на перекрестке не предоставил преимущества в движении иномарке. В результате ДТП водитель и две пассажирки Хендай получили травмы.

«Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержан 21 водитель в состоянии опьянения, 17 за отказ от прохождения освидетельствования и 6 за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 46 водителей и 107 – за нарушение правил перевозки детей», – прокомментировали в ГАИ Югры.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 88, комментариев: 0

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