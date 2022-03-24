В честь военнослужащего Игоря Василенко назовут школу №15 в Нижневартовске

Школу №15 в Нижневартовске назовут именем погибшего в ходе спецоперации в Украине военнослужащего Игоря Василенко. Инициативу поддержали на заседании профильных думских комитетов.

«На заседании комитета депутаты обсудили обращение главы города в Думу о рассмотрении предложения о присвоении МБУ «Средняя школа №15» имени Игоря Александровича Василенко, погибшего военнослужащего во время спецоперации на Украине», – сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Упоминание конкретного человека в наименованиях муниципальных учреждений допускается не ранее чем через пять лет после его смерти. Однако исключения допускаются в особых случаях по инициативе думы города, пояснил председатель комитета по социальным вопросам Павел Лариков.

После обсуждения депутаты приняли решение направить обращение от комитета в адрес Нижневартовского совета по топонимике.

Напоминаем, 27-летний Игорь Василенко проходил военную службу по контракту с 2015 года. С шестого по девятый классы он учился в школе №15.