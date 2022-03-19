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Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года

В Нижневартовске строят четырехполосную трассу

Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске построят новый участок дороги на улице Нововартовской в створе улиц Салманова и Энтузиастов. Это будет четырехполосная проезжая часть шириной 15 метров. В проекте также предусмотрены тротуары и велодорожка.

«Компания, которая проводит работы, улицу Нововартовскую строила ранее, поэтому сотрудникам предприятия известна специфика местности. Подрядчику предстоит в этом районе построить канализационные сети, колодцы для приема дождевой воды и применить другие решения по инженерным коммуникациям. Следующим этапом станет создание основы и обустройства дорожного полотна, укладка асфальта, строительство тротуаров, установка опор уличного освещения и так далее. К этим работам подрядчик должен приступить ориентировочно в начале лета», – пояснил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

На реализацию объекта из бюджетов всех уровней выделен 261 миллион рублей. Завершить работы и сдать дорогу в эксплуатацию подрядчик должен в ноябре текущего года.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 119, комментариев: 0

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