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В Нижневартовском районе 53-летний водитель не выспался и въехал в снежный вал

Сонный водитель из Югры устроил ДТП с пятью пострадавшими

В Нижневартовском районе 53-летний водитель не выспался и въехал в снежный вал
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нижневартовском районе 53-летний водитель Лады въехал в снежный вал. По предварительной информации, причиной ДТП стало переутомленное и сонливое состояние мужчины.

«Около 04:45 на восьмом километре объездной дороги города Радужный, в Нижневартовском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», при проезде Т-образного перекрёстка допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде снежного вала. В результате ДТП водитель и четыре его пассажира получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 16 марта в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых восемь человек получили травмы.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 278, комментариев: 0

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