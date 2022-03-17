Сонный водитель из Югры устроил ДТП с пятью пострадавшими

Накануне в Нижневартовском районе 53-летний водитель Лады въехал в снежный вал. По предварительной информации, причиной ДТП стало переутомленное и сонливое состояние мужчины.

«Около 04:45 на восьмом километре объездной дороги города Радужный, в Нижневартовском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», при проезде Т-образного перекрёстка допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде снежного вала. В результате ДТП водитель и четыре его пассажира получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 16 марта в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых восемь человек получили травмы.