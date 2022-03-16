Вартовчанин не выдержал дистанцию на дороге и спровоцировал аварию

Накануне в Нижневартовске произошло ДТП с одним пострадавшим. По предварительной информации, 28-летний водитель «Кадиллака» не выдержал дистанцию на дороге и врезался в движущуюся впереди Тойоту. В результате виновник аварии получил травмы.

«Напоминаем, если водитель попал в ДТП по причине несоблюдения дистанции, то он будет привлечен к административной ответственности по ч.1. ст. 12.15 КоАП РФ, штраф в размере 1500 рублей», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 15 марта зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали три человека.