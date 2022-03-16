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В Югре Кадиллак столкнулся с Тойотой – есть пострадавший

Вартовчанин не выдержал дистанцию на дороге и спровоцировал аварию

В Югре Кадиллак столкнулся с Тойотой – есть пострадавший
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нижневартовске произошло ДТП с одним пострадавшим. По предварительной информации, 28-летний водитель «Кадиллака» не выдержал дистанцию на дороге и врезался в движущуюся впереди Тойоту. В результате виновник аварии получил травмы.

«Напоминаем, если водитель попал в ДТП по причине несоблюдения дистанции, то он будет привлечен к административной ответственности по ч.1. ст. 12.15 КоАП РФ, штраф в размере 1500 рублей», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 15 марта зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали три человека.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 242, комментариев: 0

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