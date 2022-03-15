В Нижневартовске водитель КамАЗа спровоцировал смертельное ДТП

В Нижневартовске ночью произошло смертельное ДТП с большегрузом. По предварительной информации, 34-летний водитель КамАЗа перед разворотом не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ», который двигался в попутном направлении. В итоге произошло столкновение. 26-летний водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице.

«За 2 месяца текущего года на дорогах Югры зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 311 получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 14 марта в округе зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.