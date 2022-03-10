Врачи Нижневартовска спасли ребенка, проглотившего шарики от магнитного конструктора

Двухлетний ребенок из Белоярского проглотил 27 магнитных шариков от конструктора. Родители забили тревогу, когда малышка начала кашлять. Девочку пришлось доставить с помощью санитарной авиацией в детскую больницу Нижневартовска, где доктора провели операцию.

«Оперировали ночью. Операция длилась 2,5 часа. Это уже третий ребёнок на нашей практике, наглотавшийся шариков, с тяжёлыми последствиями. Если ребёнок проглотит 1-2 шарика это не так страшно, мы их можем достать эндоскопически, а тут пришлось делать полосную операцию. Шариков было 27. Неделю они пробыли внутри ребёнка. Началась перфорация желудочно-кишечного тракта, то есть на стенках тонкой кишки стали появляться отверстия», — рассказал детский врач-хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Айкин.

Операцию сделали вовремя. Это спасло жизнь девочке. Её уже выписали домой. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.