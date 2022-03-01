Больше 30 младенцев болеют коронавирусом в Нижневартовске

В Нижневартовске 35 детей до года болеют коронавирусом. Об этом в ходе заседания муниципального оперативного штаба заявила главный врач детской поликлиники Татьяна Загинайко.

«До года — 24 ребёнка, до 6 месяцев — 11 детей. Мы отмечаем снижение за последнюю неделю на 53%, если сравнивать с прошедшей неделей, если сравнивать цифры за месяц, то снижение на 80%», – прокомментировала Загинайко.

Главврач отметила, что среди вартовчан снижается уровень зараженных респираторными инфекциями, а случаев гриппа за последнюю неделю не зарегистрировано.