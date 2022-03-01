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В Нижневартовск поступило семь холодильников для хранения вакцины «Спутник-М»

Детская больница Нижневартовска теперь оборудована для хранения вакцин «Спутник-М»

В Нижневартовск поступило семь холодильников для хранения вакцины «Спутник-М»
Фото: депздрав Югры

В детскую больницу Нижневартовска поступили семь холодильников для хранения вакцины «Спутник-М». Теперь врачи в ожидании поставки препарата.

«Вакцина требует обеспечения правильных условий хранения и транспортировки. Благодаря морозильному оборудованию, создается стабильно низкая температура с минимальными колебаниями, что необходимо для хранения вакцины», – подчеркнули в депздраве округа.

Напомним, что вакцина «Спутник-М» — двухкомпонентная комбинированная, направленная на профилактику коронавируса у подростков с 12 до 17 лет. Вводится внутримышечно и ставится с интервалом 21 день. Родители с понедельника по пятницу могут предварительно записать своего ребенка на прививку.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 77, комментариев: 0

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