На ремонт дорог в 2022 году Нижневартовск выделил более 200 миллионов

За три года участия в национальной программе Нижневартовск отремонтировал порядка 44 километра дорог. Предстоящим летом обновятся следующие участки трасс общей протяженностью 3,52 км:

1. улица Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира);

2. улица Мира (от улицы Индустриальной до ул. Кузоваткина);

3. улица Школьная;

4. улица Зимняя (от улицы Интернациональной до улицы Маршала Жукова);

5. участок автомобильной дороги от улицы 15П до улицы Маршала Жукова;

6. улица Декабристов (от улицы Молодежной до улицы Заводской).

«На ремонтную кампанию в текущем году будет направлено свыше 223 млн рублей. Подрядчики будут использовать современные технологии. Одно из условий для наших партнеров – применение щебеночно-мастичного асфальтобетона, рекомендованного Росавтодором», – отметил директор департамента ЖКХ Сергей Сериков.