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В Югре с начала года совершено 18 тысяч преступлений, половина — кражи и мошенничества

Кражи и мошенничества составили почти половину преступлений в Югре в 2026 году

В Югре с начала года совершено 18 тысяч преступлений, половина — кражи и мошенничества
Фото сгенерировано ИИ

Кражи и мошенничества составили почти половину всех преступлений, зарегистрированных в Югре за десять месяцев 2026 года. Всего с начала года в регионе зафиксировали более 18 тысяч преступлений, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на окружную прокуратуру.

В надзорном ведомстве отметили, что совместная работа правоохранительных органов позволила сдержать рост преступности. При этом кражи имущества и различные формы мошенничества по-прежнему занимают основную долю в криминальной статистике региона.

Правоохранительные органы усилили борьбу с финансовыми схемами, направленными на легализацию преступных доходов. Активнее выявлялись коррупционные нарушения, в том числе передача и получение взяток, а также нарушения миграционного законодательства. Одновременно в Югре снизилось количество грабежей. Меньше преступлений зарегистрировано в экономической и экологической сферах.

Прокуратура также сообщила о повышении результативности борьбы с наркобизнесом. За сбыт запрещенных веществ к уголовной ответственности привлекли более 500 человек.

С начала 2026 года к уголовной ответственности привлекли более 5,7 тысячи человек. Свыше половины из них ранее уже были судимы.

Ранее siapress.ru сообщал, что за отчетный период мошенники похитили у жителей Югры 901 млн рублей. Количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 27,1%, однако на них по-прежнему приходилось 42,2% всей зарегистрированной преступности в округе.


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13 ноября в 12:48, просмотров: 531, комментариев: 0
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