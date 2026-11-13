Депутат Сургута Даниил Маркин помог решить вопрос с освещением возле «Камертона» и «Газовика»

В Сургуте вдоль проезда между домом № 18 на улице Островского, Центром культуры «Камертон» и спорткомплексом «Газовик» установили шесть дополнительных опор освещения. Сделать этот участок светлее ранее просили местные жители. О выполнении их наказа сообщил депутат Думы Сургута Даниил Маркин.

«Ко мне как к депутату и руководителю Центра культуры «Камертон» и спорткомплекса «Газовик» поступило обращение от наших жителей об установке дополнительного освещения вдоль проезда между улицей Островского, 18, и нашими учреждениями. Хочу всех порадовать: установлено дополнительно шесть опор освещения», ‒ рассказал народный избранник в своих социальных сетях.

Новые опоры уже стоят вдоль проезда, однако светильники пока не включены. По словам Даниила Маркина, освещение должно заработать в ближайшее время.

Работы по развитию уличного освещения продолжаются и в других районах Сургута. Как сообщил глава города Максим Слепов, в рамках концессионного соглашения с ООО «СГЭС» предусмотрено создание 75 новых линий освещения общей протяженностью 50 километров. Строительство 57 из них уже завершено. На новых линиях используют светодиодные светильники. По словам главы города, такое оборудование позволяет снизить расходы на электроэнергию.