В Югре открылась регистрация на «Спортивный диктант — 2026»

В Югре началась регистрация на всероссийскую акцию «Спортивный диктант — 2026». Она пройдет 4 октября в очном и онлайн-форматах, сообщает канал «Югра СОК».

«Для участия на площадке достаточно выбрать при регистрации свой муниципалитет и 4 октября прийти по указанному адресу. Тем, кто выберет онлайн-формат, задания будут доступны в течение всего дня в личном кабинете на сайте акции», — пояснили организаторы.

Вопросы будут посвящены зимним и летним видам спорта, легкой атлетике, водным дисциплинам, боевым искусствам, командным и индивидуальным соревнованиям. В диктант также включат темы о паралимпийском спорте и новых спортивных направлениях.

В прошлом году акция охватила все 22 муниципалитета Югры. Очно диктант написали около 2,5 тысячи жителей округа, онлайн — еще примерно 4,5 тысячи.

Главной площадкой акции в этом году станет Национальный центр «Россия» в Москве. Там к участникам присоединятся олимпийские чемпионы и специалисты в сфере физической культуры и спорта.

Напомним, что летом прошел правовой диктант «Югра — это я», который помогло молодым жителям региона разобраться в устройстве власти и возможностях взаимодействовать с ней.