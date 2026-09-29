В Сургуте за сутки произошли четыре пожара в дачных товариществах

Четыре пожара произошли 28 сентября в дачных товариществах Сургута. Самый крупный — в СОТ «Сургутское», где огонь уничтожил дом площадью 169 квадратных метров и повредил постройки на соседних участках. Об этом сообщает МЧС Югры.

Пожар на 8-й улице в СОТ «Сургутское» начался в 23:49. Одноэтажный дачный дом сгорел и обрушился по всей площади. На том же участке повреждены вагончик и хозяйственная постройка — по 15 квадратных метров каждый, частично оплавилась теплица. На соседнем участке огонь повредил баню. Причиной в МЧС назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее, в 16:45, в СОТ «Энергетик-2» загорелся одноэтажный дачный дом. Огонь повредил 65 квадратных метров. По данным спасателей, причиной также стало нарушение правил обращения с электрооборудованием.

В 18:44 пожар произошел в СОТ «Здоровье» на Брусничной улице. Внутри одноэтажной бани огонь повредил 20 квадратных метров, еще десять квадратных метров конструкции разобрали при тушении. МЧС связывает возгорание с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Кроме того, днем в СОТ «Сосновый Бор» на Рабочей улице на площади 20 квадратных метров горел мусор.

Всего за прошедшие сутки подразделения МЧС Югры ликвидировали шесть техногенных пожаров в округе.