С 1 октября 2026 года тарифы на плацкартные и общие вагоны вырастут на 9,2%

С 1 октября 2026 года тарифы на железнодорожные перевозки в регулируемом сегменте проиндексируют на 9,2%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Индексация затронет проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах. Вырастут и тарифы на перевозку багажа и грузобагажа.

На билеты в купе и СВ единый процент повышения не распространяется. Цены в этих вагонах формируются динамически: они зависят, в частности, от спроса, сезона, даты поездки и заполненности состава. Поэтому их стоимость может изменяться иначе.

ФАС поручено установить предельный максимальный уровень тарифов. Перевозчик при этом сможет продавать билеты дешевле установленного предела.

Ранее мы писали о том, что сургутский железнодорожный вокзал должны достроить в 2028 году, хотя сейчас его степень готовности составляет всего около 26%.