Суд взыскал 1,5 млн рублей с батутного центра в Ханты-Мансийске после травмы ребенка

В Ханты-Мансийске суд взыскал с владельца батутного центра 1,5 млн рублей после того, как 5-летний ребенок получил серьезную травму во время посещения арены. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Проверка началась после обращения матери мальчика. Установлено, что в декабре 2025 года ребенок ударился головой о выступающий элемент стены поролоновой ямы. По данным прокуратуры, сотрудники батутного центра не обеспечили безопасность оказываемой услуги, из-за чего и произошел несчастный случай.

Прокурор обратился в суд в интересах ребенка и потребовал взыскать с владельца центра компенсацию морального ущерба, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Суд удовлетворил требования. В пользу семьи взыскали 1 млн рублей компенсации и еще 500 тысяч рублей штрафа. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.