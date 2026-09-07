Правый рукав Саймы в Сургуте стал заметно чище

Вода в Сайме стала заметно прозрачнее. Речь идет о правом рукаве водохранилища «Сайма» возле Дворца торжеств. Журналист СИА-ПРЕСС побывал на месте и снял, как сейчас выглядит этот участок.

Еще год назад картина была совсем другой.

Летом 2025 года здесь можно было увидеть заросшую воду, мусор и даже магазинные тележки. Фото: siapress.ru

Подробнее о прошлогоднем состоянии Саймы читайте в блоге корреспондента СИА-ПРЕСС.

Одновременно меняется и берег возле Дворца торжеств. В июле 2026 года здесь начали строить набережную. Проект предусматривает новые дорожки, освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны.

При этом масштабная очистка самой Саймы еще впереди. Власти планируют провести ее в рамках федерального проекта «Реки России». В первую очередь должны очистить рукав от проспекта Пролетарского до улицы Мелик-Карамова.