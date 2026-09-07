Правый рукав Саймы в Сургуте стал заметно чище

Вода в Сайме стала заметно прозрачнее. Речь идет о правом рукаве водохранилища «Сайма» возле Дворца торжеств. Журналист СИА-ПРЕСС побывал на месте и снял, как сейчас выглядит этот участок.
Еще год назад картина была совсем другой.
Летом 2025 года здесь можно было увидеть заросшую воду, мусор и даже магазинные тележки. Фото: siapress.ru
Подробнее о прошлогоднем состоянии Саймы читайте в блоге корреспондента СИА-ПРЕСС.
Одновременно меняется и берег возле Дворца торжеств. В июле 2026 года здесь начали строить набережную. Проект предусматривает новые дорожки, освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны.
При этом масштабная очистка самой Саймы еще впереди. Власти планируют провести ее в рамках федерального проекта «Реки России». В первую очередь должны очистить рукав от проспекта Пролетарского до улицы Мелик-Карамова.