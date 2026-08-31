Тюменская область вошла в число лидеров по поддержке бизнеса

Тюменская область вошла в число лидеров по эффективности предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу. Первый комплексный рейтинг субъектов РФ на государственной платформе МСП.РФ, сформированный Корпорацией МСП, поставил регион на второе место в стране.

Оценка проводилась по шести ключевым критериям за первые семь месяцев 2026 года: динамика спроса на услуги, охват предпринимательского сообщества, скорость обработки обращений, количество опубликованных региональных услуг и другие показатели. Тюменская область уступила лишь Москве.

«Высокая позиция Тюменской области – результат большой системной работы по переводу региональных мер поддержки в цифровой формат. Платформа МСП.РФ решает важную задачу сделать государственную поддержку доступнее для предпринимателей во всех муниципалитетах региона. С начала года через платформу мы оказали более 800 услуг. Наиболее востребованы консультации по ведению бизнеса, имущественная поддержка и образовательные программы», – сообщила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, руководитель Центра «Мой бизнес» Тюменской области Мария Покалюхина.

На сегодняшний день на цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу доступно свыше 35 сервисов и более 1,6 тысячи мер поддержки. Общее количество зарегистрированных пользователей платформы превысило 1,7 миллиона человек.

Платформа, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России, функционирует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Тюменской области также действуют региональные инструменты поддержки предпринимателей: Гарантийный фонд, Фонд финансирования предпринимательства и Центр «Мой бизнес», который оказывает комплексные услуги по принципу «одного окна».

Напомним, что Тюменская область стабильно входит в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. По итогам 2025 года объем инвестиций в реальный сектор экономики региона вырос, а с начала 2026 года область привлекла новые инвестпроекты на общую сумму 30 миллиардов рублей.