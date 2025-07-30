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Югра лучше всех в России отрабатывает обращения своих граждан через платформу «Решаем вместе»

​Югра — лидер в России по эффективности работы с платформой «Госуслуги. Решаем вместе»

Югра лучше всех в России отрабатывает обращения своих граждан через платформу «Решаем вместе»
Фото informugra.ru

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занял первое место в федеральном рейтинге регионов по эффективности работы с платформой обратной связи (ПОС) сервиса «Госуслуги. Решаем вместе» по итогам первого полугодия 2025 года. Регион оценивался по 23 ключевым показателям, включая оперативность ответов, по которым Югра показала лучший результат среди всех субъектов РФ.

По данным Министерства цифрового развития РФ, 85% обращений югорчан — 42 491 из 50 072 — получили результативный ответ в течение 10 дней, а среднее время обработки обращений составило пять суток. Все обращения были рассмотрены в установленные сроки, а удовлетворённость граждан качеством ответов составила 64%.

Наиболее частые темы обращений жителей округа — запись к врачу, благоустройство территорий, дорожная инфраструктура, содержание дворов и многоквартирных домов.

Югра также продемонстрировала высокую гражданскую активность в рамках народных голосований. В опросах приняли участие 287 562 жителя, что позволило реализовать 77% объектов-победителей по итогам голосования.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 89, комментариев: 0
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