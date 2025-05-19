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​В Югре растет число подростков, сбегающих из дома из-за страха перед ЕГЭ и ОГЭ

В ХМАО подростки уходят из дома из-за паники перед экзаменами

​В Югре растет число подростков, сбегающих из дома из-за страха перед ЕГЭ и ОГЭ
Фото: ru.freepik.com

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщают о тревожной тенденции: в ХМАО все чаще несовершеннолетние уходят из дома из-за страха перед экзаменами. Как рассказали представители отряда изданию «Вестник», с февраля по апрель текущего года от югорчан поступило пять заявок на поиск пропавших подростков. Все они найдены живыми. Для сравнения, за тот же период прошлого года была зафиксирована только одна такая заявка.

«Нужно добиться того, чтобы ребенок не воспринимал плохую оценку за ЕГЭ или ОГЭ как крах мира. Нужно проговаривать, что после этого мир не рухнет. Экзамен можно пересдать. Нужно объяснить, что родители будут любить его вне зависимости от результатов ЕГЭ и ОГЭ. И ни в коем случае родители не должны кричать на ребенка, возражать ему. Не нужно угрожать за плохую оценку санкциями и наказаниями. Это только усугубляет ситуацию. Важно создать дома безопасный уголок, где подросток может делиться своими переживаниями», − объяснила старшая направления Профилактика «ЛизаАлерт» в ХМАО Юлия Бережная.

Если же ребенок все-таки ушел из дома, необходимо немедленно обратиться в полицию и к добровольцам «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-54-52. И когда подростка удастся найти, первое, что нужно сделать, − обнять его и дать понять, что он любим, добавила Бережная.

Также в отряде отмечают, что похожий всплеск уходов подростков фиксируется в начале сентября − на фоне нежелания возвращаться в учебную рутину после длинных каникул.

В целом, за 15 лет работы «ЛизаАлерт» в Югре в отряд поступило 55 заявок на поиск подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 50 завершились благополучно, один подросток погиб, еще один до сих пор числится пропавшим. Еще три заявки не подтвердились.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 128, комментариев: 0
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