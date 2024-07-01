​Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 981 сантиметра, что на один сантиметр превышает опасную отметку. По данным ГУ МЧС по Югре, достижение отметки 980 см и выше считается опасным явлением «половодье», отмечает ТАСС. Это может привести к дополнительному затоплению жилых домов, приусадебных и дачных участков, а также прилегающей территории. Повышение уровня воды в реках региона за прошедшие дни специалисты объясняют сильными дождями и ливнями.

Всего в Югре, по официальным данным на 1 июля, затоплено 2 396 приусадебных участков и 666 дачных домов. Это на 162 участка и 145 домов больше, чем сутками ранее. Больше всего затопленных участков и домов в Нижневартовске - 1 659 и 663.