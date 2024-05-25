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​На что жалуются Центробанку жители тюменской матрешки?

В Банк России поступает все больше жалоб на банки и страховые компании

​На что жалуются Центробанку жители тюменской матрешки?
Фото: ru.freepik.com

Чаще всего жители Тюменской области, Ямала, Югры жаловались в I квартале 2024 года Центробанку на страховые компании и микрофинансовые организации. По данным пресс-службы Банка России, за этот период из тюменского региона было направлено порядка полторы тысячи обращений — кстати, это на десять процентов меньше, чем годом ранее.

«В отношении банков направлено более одной тысячи обращений (почти 75 процентов от общего количества), — отмечают представители финансового регулятора. — Тюменцы, югорчане и ямальцы стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг, проблемы с погашением потребительских кредитов, предоставлением кредитных каникул и реструктуризаций».

Напомним, что с 1 января 2024 года в России действует постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам. Он позволяет приостановить платежи по кредиту или займу при снижении дохода заемщика, а также, если он пострадал от чрезвычайной ситуации — аварии, катастрофы, стихии или других бедствий. Последнее стало актуально для жителей юга Тюменской области.

«Пострадавшие от паводков тюменцы могут получить кредитные каникулы по закону или реструктурировать долги по собственным программам банков. Мы рекомендуем кредиторам принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке, не требуя на первом этапе полного комплекта документов», — говорит управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

По словам руководителя, если финансовые организации отказывают в оформлении реструктуризации займов, навязывают ненужные услуги или нарушают другие права клиента, то следует направить жалобу в интернет-приемную на сайте Банка России или по телефону 8-800-300-3000 а также в мобильном приложении «ЦБ онлайн».


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Сегодня в 13:21, просмотров: 126, комментариев: 0
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