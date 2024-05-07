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​«Югра – Макеевке». Основные итоги рабочего визита Натальи Комаровой в ДНР

Югра оказывает масштабную помощь в восстановлении и развитии Макеевки

​«Югра – Макеевке». Основные итоги рабочего визита Натальи Комаровой в ДНР
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова в начале мая провела большую рабочую поездку в Донецкую народную республику, где ключевым (но не единственным) пунктом стало восстановление и развитие подшефного Ханты-Мансийскому автономному округу города Макеевка. Подробно об этом визите – в материале СИА-ПРЕСС.

Одним из значимых моментов поездки стала презентация мастер-плана развития Макеевки, разработанного совместно с экспертами Югры и Донбасса. Итог серьезной работы, представленный старшим научным сотрудником ФГБО ВО «ДонНАСА» Еленой Балабенко, является стратегическим документом, направленным на социально-экономическое и пространственное развитие города до 2030 года. В его основу легли предложения жителей города и бизнес-сообщества. В мастер-плане уделено внимание развитию городской среды, социальной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Он включает строительство жилья, образовательных учреждений, объектов культуры и здравоохранения. Ожидается, что благодаря реализации плана в Макеевке появится 31 новая жилищная территория, которая позволит разместить около 15 тысяч человек.

Важной частью мастер-плана является модернизация транспортной инфраструктуры: предусмотрена реконструкция 300 километров дорог и строительство новых дорог общей протяженностью 40 километров. Планируется развитие городского транспорта, в том числе через строительство новых транспортно-пересадочных узлов и диспетчерских станций. Проект также включает в себя меры по сохранению объектов культурного наследия и развитию туристических маршрутов. Ключевое внимание уделяется экологической устойчивости и минимизации воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.

«Также нужно создавать условия и территории для развития креативных индустрий, это важно для молодых людей – чтобы привлекать молодежь с расчетом на будущее. Об этом говорю, опираясь на наш региональный опыт, поскольку Югра динамично развивалась именно в этом направлении – за короткое время были внедрены огромные изменения», – отметила Наталья Комарова. В свою очередь, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в успешной реализации мастер-плана и подчеркнул важность продуманного подхода к планированию, который позволит жителям ощутить реальные улучшения в качестве жизни.

Среди конкретных мероприятий мастер-плана – строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса, которое также возьмет на себя Югра. Его функционал был тщательно проработан с учетом запросов граждан и предложений Минспорта ДНР – зал художественной гимнастики, бассейн, зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажерный зал, трибуны для зрителей, а также гостиница и фудкорт. «Это будет обустроенное, комфортное место с доступным и широким предложением возможностей для детей и взрослых, для занятий спортом и просто для здоровья: фитнес, бассейн и прочие площадки. Будет гостиница, следовательно, здесь будут организованы новые рабочие места», – подчеркнула Наталья Комарова.

Еще один важный проект, в котором Югра помогает Макеевке – благоустройство Аллеи Победы. Ее проводит окружная компания «ЮРЭСК» с привлечением местных подрядчиков. Площадь работ – 14,8 гектара. Нынешний этап – продолжение программы, в рамках которой Югра восстановила инженерные сети в самом населенном микрорайоне Макеевки – в конце июля 2023 года там ввели в эксплуатацию 570 метров канализационных сетей. «Мы начали с замены систем водоснабжения, а закончили созданием сквера. Рассчитываем, что что Аллея Победы станет местом притяжения для жителей», – сказала по этому поводу губернатор Югры. Сейчас там установлены опоры для сетей освежения, идет асфальтирование территории, в дальнейшем планируется установить две детские площадки, скамейки и урны.

Наталья Комарова также побывала в лицее №2 «Престиж», который Югра отремонтировала от повреждений, полученных в ходе боевых действий. Затем там же прошла внутренняя модернизация, которая стала возможной благодаря грантам губернатора Югры – в 2022 и 2023 годах суммарно 47 проектов от макеевчан получили поддержку на 32,3 млн рублей.

Продолжается реализация масштабного документа – соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, подписанного в мае 2022 года. В его рамках только в 2023 году силами Ханты-Мансийского автономного округа были восстановлены 131 многоквартирный дом, пять детсадов и три школы. Также югорчане пробурили 34 скважины для восстановления подачи воды в 757 жилых домов, установили почти 2 000 светильников на 27 улицах города, заменили почти 3 000 метров аварийных сетей водоснабжения. Также Югра восстановила семь пищеблоков в макеевских школах, отправила туда 94 тысячи учебников, а также приняла более тысячи детей из Макеевки на отдых и реабилитацию в свои специализированные центры.

В 2024 году программа продолжится. Как рассказала Наталья Комарова, планируется восстановить пищеблоки еще в 18 образовательных организациях, завершить ремонт в городском дворце творчества имени В.Г. Джарты, заменить 500 светильников на улицах, отремонтировать производственные помещения и поставить оборудование в комбинат детского питания, а также поставить в Макеевку 15 единиц дорожно-коммунальной техники и 23 дизельных генератора. Югра также начала подготовку к строительству подстанции 35/6 кВ «Чайкино».


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Сегодня в 17:58, просмотров: 82, комментариев: 0
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