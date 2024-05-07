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​Мэр Нягани пообещал отремонтировать за лето все детские площадки

В Нягани проверят и исправят недостатки у 144 детских площадок

​Мэр Нягани пообещал отремонтировать за лето все детские площадки
Фото: Иван Ямашев / vkcom

В Нягани началась проверка детских игровых и спортивных площадок общего пользования. Такое мероприятие проводится ежегодно, чтобы оценить качество конструкций и выявить места, требующие ремонта. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице во «ВКонтакте».

«Как правило, специалисты фиксируют износившиеся крепления, изрисованные и поломанные вандалами детали, поврежденные после зимней чистки ограждения, лавочки и урны, отсутствие заглушек, испортившееся напольное покрытие», — сообщил Ямашев.

На сегодняшний день в Нягани насчитывается 144 площадки. Для осмотра каждого объекта понадобиться несколько дней — осмотры будут продолжаться до 15 мая, а недостатки, выявленные при осмотре, включат в перечень работ на летний период.


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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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