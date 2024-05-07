Югорчане провели сутки на озере из-за неисправности снегохода

В ХМАО спасли трех мужчин, которые застряли на озере Тымгынтор из-за неисправного снегохода. Об этом сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Инцидент произошел 5 мая. Спасатели получили сообщение о том, что у трех мужчин, приехавших на озеро Тымгынтор, сломался снегоход. Добраться до югорчан с первого раза не получилось - потребовались дополнительные силы и средства. Спасательную операцию отложили на сутки, мужчины вынужденно провели ночь посреди озера.

«6 мая спасателям удалось добраться до пострадавших, они находились в удовлетворительном состоянии, в медпомощи не нуждались. Спасатели эвакуировали мужчин 1966, 1981, 1982 годов рождения до автодороги к личному автомобилю», — рассказали в «Центроспас-Югории».